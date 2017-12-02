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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Muş’ta Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Muş’ta Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli ziyaretler için gittiği Muş'ta şehit ailelerini ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli ziyaretler için gittiği Muş'ta şehit ailelerini ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaretinin ikinci gününde 2016'da, Muş'un Varto ilçesinde yola döşenen bombanın patlatılması sonucu şehit olan Yücel Kurtoğlu ve İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olan Murat Yılmaz'ın ailelerini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şehit Polis Yücel Kurtoğlu'nun baba evini ziyaretinde, şehidin anne ve babasına başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Erbaş buradan ayrılarak Şehit Polis Murat Yılmaz'ın baba evine geçerek, şehidin ailesine taziyede bulundu. Ziyaretlerde şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Başkan Erbaş şehit ailelerini ziyaretinin ardından İl Jandarma Komutanlığına da bir ziyarette bulundu.

İl Jandarma komutan Vekili Jandarma Albay Turgay Yorulmaz'ı ziyaret eden Başkan Erbaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ifade ederek, "Sizlerin sayesinde ülkemizde rahat yaşıyoruz. Askerimiz ve polisimiz canını ortaya koyarak milletimiz için gece gündüz demeden çalışıyor. Rabbim sizlerden razı olsun" dedi.

Başkan Erbaş, Hz Peygamberin, vatanı, dini ve namusu için nöbet tutmanın nafile ibadete denk olduğunu buyurduğuna işaret ederek, "Bu bize ruh veriyor. Bilinç veriyor. Gençlerimizin askere koşa koşa gitmesine vesile oluyor" diye konuştu.

Şehitliğin önemine değinen Başkan Erbaş, "Şehitlik mertebesinin Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şerifler'de net bir şekilde vurgulanması, bizim milletimiz için vatan, bayrak, ezan, namus ve millet uğruna vazifeye koşmasını sağlıyor. Elhamdülillah böyle bir inancımız var. İnancımız ayakta kalmamızın birinci unsurudur. Allah bütün çocuklarımıza, gençlerimize bu ruhu taşımayı takdir buyursun" ifadelerini kullandı.

Jandarma Albay Turgay Yorulmaz ise, ziyaretin kendilerine moral verdiğini söyleyerek Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

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