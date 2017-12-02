Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Stk Temsilcileri Ve Kanaat Önderleriyle Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ortadoğu ve İslam alemi daha fazla parçalansın, daha fazla kaos yaşasın diye 100 yüzyıldan bu yana ortaya...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ortadoğu ve İslam alemi daha fazla parçalansın, daha fazla kaos yaşasın diye 100 yüzyıldan bu yana ortaya atılan planlar ve teoriler olduğunu söyledi.

'İl Buluşmaları" kapsamında Muş'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kentteki bir otelde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, kanaat önderlerinin ve ilim adamlarının, ulemanın, toplum ve insanlık için önemini bilenlerden ve takdir edenlerden olduklarını söyledi. Erbaş, "Onun için bu akşam beraberiz ve bazı konuları istişare etmek amacıyla burada toplanış bulunmaktayız. Toplumda, iyiliğin ve huzurun teminatı, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları, alimler, ilim adamlarıdır. İlim adamları, zaten peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, İslam'ı yaymak için, İslam'ı tebliğ etmek için gönderildiler. İslam'ın en önemli amacı, toplumda barışı ve huzuru sağlamak" dedi.

"Medreselerimizle daha iyi ilişkiler içerisine gireceğiz"

Medreselerin önemine değinen ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak medreselerle daha iyi ilişkiler içerisinde olacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Erbaş şöyle konuştu:

"Bölgemizde, medreselerimiz var. Medreseler de doğu ilim geleneğinin geçmişten günümüze bölgeye katkıları ve yaptıkları hizmetleri saymakla bitiremeyiz. 10'uncu yüzyıla kadar bu bölgedeki medreselerin tarihi eskiye gidiyor. İslam'la tanışması çok daha eski. Hicri ilk asırda bu bölgeler İslam'la tanışmış. İslamlaşma buradan başlıyor ve batıya doğru gidiyor. Gönüllerin İslam'la dirilen o insanların bundan bin sene, bin 200 sene önce kurmuş oldukları o medreselerde bilgi, hikmet, ilim, irfan ile insanlar yetiştirildi. Bugün hala devam ediyor, daha da gelişecek. Bugün Medrese Alimleri Vakfı temsilcileriyle bir toplantı yaptık. Ben gerçekten bu toplantıda geleceğimiz adına çok umutlandım. Yani alimlerimiz işin farkında. Ne yaparsak daha kaliteli, daha nitelikli talebe yetiştiririz, alimlerimiz bunun farkında. Geleceğimiz adına bu beni umutlandırdı. Bizler, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak medreselerimizle daha iyi ilişkiler içerisine girerek, insanımıza hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız inşallah."

"Eskiden camiler dolup taşıyordu, şimdi camilerde cemaat azalmaya başladı"

İslam coğrafyasında inanç zayıflığı sorununun yaşandığını dile getiren Erbaş, "Bugün coğrafyamızın, ümmetin ve insanlığın yaşadığı sorunlar var. Genel olarak, bütün bölgelerimizde inancın zayıflaması sorununu yaşıyoruz. Çocukluğumdan itibaren İslam inancının en güçlü olduğu yerlerin, ülkemizi şöyle bölge olarak değerlendirirsek, en güçlü olduğu yerlerden birisinin Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri olduğunu hep dinleyerek, yani bu bölgelerde yaşayan ve bu bölgelerde bulunan büyüklerimizin, insanları dinleyerek büyüdüm. Elhamdülillah o inancım devam ediyor ama bu dünyevileşme denilen kavramın bütün İslam aleminde meydana getirdiği bir inanç zayıflığı durumu ile de karşı karşıyayız. Her yer etkiliyor. Doğuyu da, batıyı da etkiliyor. Onun için sizler de müşahede etmişsinizdir ki, bundan 20-30 sene önceki gençlerle, çocuklarla, bugünün gençleri, çocukları maalesef aynı kıvamda değil. Eskiden camiler dolup taşıyordu, şimdi camilerde cemaat azalmaya başladı. Eskiden imamlarımız yolda yürürken, imamlarımızı gören insanlar hemen düğmelerini iliklerler ve saygı gösterirler, eğilirler. İmamlarımız şimdi, büyüklerimize, hocalarımıza gösterilen saygının kendilerine gösterilmediğini söylüyorlar. Demek ki bir inanç zayıflığı var. Burada tabi imamlarımıza, onların suçu olduğunu söylüyorum. Biraz da çuvaldızı kendimize batıracağız. Gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkacağız. İmamlarımız, kanaat önderlerimiz, medrese alimlerimiz, öğretmenlerimiz, yetkililerimiz, herkes el ele verecek. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bu gençler bizim gençlerimiz. Onlara İslam'ı en güzel bir şekilde öğretmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Milletimizi kırk parçaya böldüler"

Hem bölgede hem de İslam aleminde açlık, yoksulluk, savaşlar, bunalımlar, birlik ve kardeşliğin zayıflaması, bencillik sorunlarının önlerinde durduğunu kaydeden Erbaş, bunların çözüme kavuşturulması gerektiğini ancak çözümün kolay olmadığını söyledi. Sürekli çözümü engellemek için yapılan planların bulunduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Ortadoğu ve İslam alemi daha fazla parçalansın, daha fazla kaos yaşasın diye 100 yüzyıldan bu yana ortaya atılan planlar ve teoriler var. O teoriler bir bir hayata geçiriliyor. Bundan 100 yıl önce Arapları, Türkler ile karşı karşıya getirdiler. Araplara dediler ki "Bütün Türkler Hıristiyanlaştı'. Tabii bu Arapların çok zoruna gitti. Bin yıldır Müslüman yaşayan bir toplum nasıl Hıristiyan olur? Sonra Türklerin yaşadığı bölgelerde de "Ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü'. Bunu meşhur İngiliz casusu Lawrence ve askerleri yapıyor. O zaman milletimizi kırk parçaya böldüler. O böldükleri parçaları da sömürmeye başladılar, hala sömürüyorlar. Şimdi bunları da kendi içinde parçalamaya çalışıyorlar. Her yerde kan, gözyaşı ve savaş var. İnsanların ırkçılık duygularını kabartarak, ırkları birbirlerine kışkırtıyorlar. Onunla kalmıyorlar, şimdi mezhepleri, farklı anlayışları ve tarikatları birbirlerine kışkırtıyorlar. Müslümanlar olarak mezheplerimizin hepsi muteberdir. Bunlar zenginliklerimiz. Bunu mutlaka gençlerimize anlatmak zorundayız. Eğer birbirimize karşı bir tefrika içine girersek gücümüzü kaybederiz. Bu konuda Allah'tan yardım dilemeliyiz. Hani Akif diyor ya "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça sineler onu top sindiremez'. İnşallah yüreklerimiz hep toplu vuracak ve top bile sindiremeyecek."

Basına kapalı devam eden toplantıya, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.