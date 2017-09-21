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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Hicri Yeni Yıl Mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Hicri Yeni Yıl Mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeryüzünü teşrifleriyle insanlığın istikbalini aydınlatan, hicretiyle medeniyet kuran Hz. Peygamberin (SAV)...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeryüzünü teşrifleriyle insanlığın istikbalini aydınlatan, hicretiyle medeniyet kuran Hz. Peygamberin (SAV) doğum günü Mevlid-i Nebi (12 Rebiulevvel), hicretle başlayan medeniyet inşasını daha iyi anlamak adına, bir hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında, önemli etkinlikler ve özellikle gençlerimize yönelik programlarla ihya edilecektir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hicri yeni yıl mesajında, "Bugün 1 Muharrem. Allah'ın son elçisi ve ona inanan bir avuç müminin Mekke'den Medine'ye hicret edişinin 1439. yıl dönümü. Hz. Ömer (ra) döneminde takvim başlangıcı kabul edilen hicret Müslümanlar için bir milattır. Hicretle beraber İslam'ın yüksek hakikatleri Medine'den bütün yeryüzüne dalga dalga yayılmıştır. Hicret; şiddetten merhamete, esaretten özgürlüğe gidişin adıdır. Allah'a itaatin, sadece ona kul olmanın göstergesidir. Hicret; tevhidin bilinmesi, güzel ahlakın yaygınlaşması, merhametin yaşanması adına verilen mücadelede en büyük fedakarlığı göstermektir" ifadelerini kullandı.

Bugün hicretin hatırlattığı değerlere, sabır, metanet, özveri ve inanca her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Zira insanlık; şiddet, savaşlar, açlık, yoksulluk, göç gibi devasa sorunların kuşatması altında tarihinin en acılı ve sancılı dönemlerinden birini yaşamaktadır. Hicret ahlakına sahip olmanın ölçüsü Allah'a kul, Rasulüne ümmet olma bilinciyle iyilik ve güzellik için çalışmak, yeryüzünün ıslahı için mücadele etmektir. İslam'ın bütün değerlerini istismar ederek, vatanına ve milletine en büyük ihaneti yapanların ödeyecekleri bedeli hicret kelimesini kirleterek müntesiplerine izah etmeye çalışmaları, hicret kavramının istismarından başka bir şey değildir. Bütün kötülükleri terk ederek kendi kalbinin hicretini yaşamak ve hicret ahlakını kuşanarak, aynı azim, kararlılık, sabır ve özveriyle yeryüzü daha yaşanılabilir olsun diye çalışmak müminler için büyük bir sorumluluktur. Müslümanlar açısından büyük manalar taşıyan önemli zamanlar, bu sorumluluğun idraki ve ifası için birer fırsattır. Bu anlamda yeryüzünü teşrifleriyle insanlığın istikbalini aydınlatan, hicretiyle medeniyet kuran Hz. Peygamberin (SAV) doğum günü Mevlid-i Nebi (12 Rebiulevvel), hicretle başlayan medeniyet inşasını daha iyi anlamak adına bir hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında önemli etkinlikler ve özellikle gençlerimize yönelik programlarla ihya edilecektir."

Bu vesileyle mazlumlara Ensar olan aziz milletin ve bütün Müslümanların hicri yeni yılını tebrik eden Erbaş, "Hicri 1439 yılının birliğimizin ve kardeşliğimizin güçlenmesine, ümmetin vahdet ve selametine, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için daha büyük bir azim, özveri ve fedakarlıkla çalışmamıza vesile olmasını, yeryüzüne esenlik getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" dedi.

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