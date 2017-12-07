Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kudüs Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsanlığı, kadim geleneği, uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız bir anlayış Kudüs'ü, Filistin coğrafyasında...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsanlığı, kadim geleneği, uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız bir anlayış Kudüs'ü, Filistin coğrafyasında haksız bir yaklaşımla İsrail'in başkenti yapma gayreti içerisindedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında,

İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ün haksızca bir teşebbüsle karşı karşıya kaldığına değinen Erbaş, "İnsanlığı, kadim geleneği, uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız bir anlayış Kudüs'ü, Filistin coğrafyasında haksız bir yaklaşımla İsrail'in başkenti yapma gayreti içerisindedir. Bilinmelidir ki; Kudüs nice Peygamberin hatırasını barındıran bir İslam şehridir. Kudüs, tarihten beri, farklılıklar içinde bir arada yaşama tecrübesinin en muhteşem örneğidir. Kudüs her bir mümin'in canından, malından aziz bildiği mukaddes bir şehirdir. Kudüs sadece Filistin ve Mescid-i Aksa civarında yaşayan Müslümanların değil, tüm dünya Müslümanlarının ortak meselesidir" diye konuştu.

"Kudüs'ü insaf yoksunu bir avuç azınlığa teslim etme gayreti, insanlığın vicdanının sızlamasına sebep olmaktır"

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara Hz. Peygamber'in müjdesi ve emaneti olduğunun altını çizen Erbaş, şunları ifade etti:

"Mekke ve Medine Müslümanlar için ne ise Miraç mucizesinin gerçekleştiği Kudüs de odur. Kudüs'ün statüsü sadece siyasi bir konu olarak değerlendirilemez. O herhangi bir ülkedeki herhangi bir toprak parçası değildir. Onun İslam tarihi boyunca Müslümanlarca titizlikle korunan Daru's-Selam yani barış yurdu olma niteliği bu gün yıkılmak istenmekte, böyle bir teşebbüsle barış yurdunun çatışma yurdu haline getirilmesi hedeflenmektedir. Kudüs'ü insaf yoksunu bir avuç azınlığa teslim etme gayreti sağduyuyu ortadan kaldırmak ve insanlığın vicdanının sızlamasına sebep olmaktır. Birlikte yaşama kültürüne, huzura, barışa ve güvenliğe vurulan bir darbedir. Diyanet İşleri Başkanlığı her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum Müslümanların yanındadır, yanında olmaya ve her türlü desteği sunmaya devam edecektir." (CNR-