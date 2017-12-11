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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Niğde Belediye Başkanı Özkan’ı Ziyaret Etti

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Niğde Belediye Başkanı Özkan’ı Ziyaret Etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Niğde'de Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı ziyaret etti. Ziyarette Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin ve Niğde Müftüsü Alaaddin Gürpınar da hazır bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş öncelikle Belediye Başkanı Rifat Özkan'la belediye çalışmaları hakkında sohbet etti. 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ve baba ocağını ziyaret ettiklerini belirten Başkan Erbaş; "Şehidimizin kabri inşallah o kadar çok ziyaret edilen bir yer haline gelir ki bizim rol model insanları, örnek insanları çocuklarımıza tanıtmamız gerekiyor. Cenab-ı Hak ruhunu şad eylesin. Bütün Müslümanlara bütün milletimize yiğit çocukları, kahraman gençleri nasip eylesin inşallah" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ise ziyaretinden dolayı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a teşekkür etti.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; "Niğde'de artan yerleşim alanları dolayısıyla cami ihtiyaçları da ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak Niğde Belediyemizin ve hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle yeni camilerin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sizlerin de desteğini beklemekteyiz. İlimize ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyor hayırlı çalışmalarınızın devamını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

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