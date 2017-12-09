Diyanet-sen’den ‘Vefa’ Buluşması

Hakkari merkez ve köylerinde yıllarca hizmet etmiş emekli imamlar bir araya geldi.

Hakkari merkez ve köylerinde yıllarca hizmet etmiş emekli imamlar bir araya geldi.

İlim Yayma Cemiyetinde gerçekleşen buluşmada konuşan Diyanet-Sen İl Temsilcisi Yasin Aşkan, Hakkari'de İslam'a ve memleketimize yıllarca hizmet etmiş güzide Seydalarla bir araya gelmek, hasbıhal etmenin kendileri için bir onur olduğunu söyledi. Aşkan, "Peygamberlerin varisleri olan alimler, toplum içerisinde en saygın insanlardır. Toplumun en önemli değerlerini oluşturan alim ve ilim ehline gereken değeri, saygıyı ve hürmeti göstermeyen toplumlar çökmeye ve yıkılmaya mahkumdurlar. Bu emekli insanların üzerimizdeki haklarını azda olsa ödeyebildiysek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.