  • BIST 77.230
  • Altın 127,795
  • Dolar 3,5089
  • Euro 3,6705
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Diyanet Vakfından ‘İyilik’ Temalı Fotoğraf Yarışması

» »
Diyanet Vakfından ‘İyilik’ Temalı Fotoğraf Yarışması
Türkiye Diyanet Vakfı, Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında "iyilik" temalı fotoğraf yarışması düzenliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında "iyilik" temalı fotoğraf yarışması düzenliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, 12 Mart 2017 tarihinde üçüncüsünü gerçekleştireceği Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında "iyilik" temalı fotoğraf yarışması düzenliyor. "İyiliğe Netliyoruz" sloganıyla yapılan yarışmada, iyiliğin yaygınlaştırılması, iyiliğe olan farkındalığın arttırılması ve iyilik yapmanın teşvik edilmesi amaçlanıyor. İsteyen herkesin katılımına açık olan yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun işbirliğiyle düzenlenecek. İyiliği en iyi şekilde anlatan fotoğraflar ile yarışmada iyilik için deklanşöre basan fotoğrafseverler ödüllendirilecek. Yarışmada birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 TL ödül verilecek. Sergilemeye değer görülen eserlere de sergileme bedeli ödenecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin www.diyanetvakfi.org.tr, www.uluslararasiiyilikodulleri.com adresli web sitelerinden 12 Şubat 2017 saat 23.00'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda bu sitelerden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden de başvuru yapılabilecek. Yarışmaya katılım koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgi de bu sitelerden alınabilecek.

Türkiye Diyanet Vakfının "İyiliğe Netliyoruz" başlıklı fotoğraf yarışmasında sonuçlar 15 Şubat 2017 tarihinde ilan edilecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasta Şahini Tedavisini Yaptırmak İçin Sağlık Ocağına Götürdü23 Aralık 2016 Cuma 10:59
  • Karadeniz’de “Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı” Sözü Yalan Oldu23 Aralık 2016 Cuma 10:48
  • Anamur’un Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı23 Aralık 2016 Cuma 10:48
  • İnsanlık Dersi Veren Emirhan’a Yeni Mont Aldılar23 Aralık 2016 Cuma 10:29
  • Kocaman Yürekli 2 Çocuk Harçlıklarını Halep’e Gönderdi23 Aralık 2016 Cuma 10:29
  • Suriye’den Getirilen Yaralı Sayısı 199’a Ulaştı23 Aralık 2016 Cuma 10:29
  • Ato Yönetiminden Bakan Yılmaz’a Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 10:13
  • Türkiye Kestane Üretiminde Avrupa Birincisi23 Aralık 2016 Cuma 10:08
  • Hayvanları Korumak İçin Yerel Müfettişler Geliyor23 Aralık 2016 Cuma 10:03
  • Turistler Giresun’un Tarihini Faytonla Gezecek23 Aralık 2016 Cuma 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti