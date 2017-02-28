Diyanet Vakfından Kampanya Teşekkürü

Halep yardım kampanyasına desteklerinden ötürü 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine, Türkiye Diyanet Vakfınca teşekkür belgesi verildi.

Halep yardım kampanyasına desteklerinden ötürü 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine, Türkiye Diyanet Vakfınca teşekkür belgesi verildi.

Terör örgütü DAEŞ ve rejim saldırıları dolayısıyla zor günler yaşayan Halep kenti için Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan kampanyaya katılımlarından ötürü 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi yönetimine teşekkür belgesi verildi.

Milas Müftüsü ve aynı zamanda Diyanet Vakfı Milas Şube Başkanı olan Ali Saim Doğru, 75. Yıl Milas Devlet Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Tarık Çubukcuoğlu ile kampanyanın hayata geçirilmesinde büyük katkıları bulunan Hastane Müdür Yardımcısı Arif Mazı'ya katkılarından dolayı belgesini verdi.

Hastaneye yönetimi ve personeline teşekkür eden Doğru, "Suriye'de, Halep'te dünyanın dört bir yanında Müslümanlar zulüm altında. Biz Türkiye olarak dimdik ve ayakta olmak zorundayız. Sizlerin burada topladığı yardımlar Halep'teki Müslüman soydaşlarımıza mama oldu, süt oldu, ayakkabı oldu. Bu nedenle yaptığınız hareket çok anlamlı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü adına katkılarınız nedeniyle bu teşekkür belgesini size ulaştırıyorum." diye konuştu.

Çubukcuoğlu da, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi olarak kendi alanlarını ilgilendiren tüm konularda Milas Müftülüğü ve Diyanet Vakfının yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının görev ve sorumlulukları gereği kriz anlarını ve insanlar üzerindeki yıkımı en yakından bilen meslek grubu olduğunu belirterek, kampanyaya katılanlara teşekkür etti.

Milas Kaymakamlığı himayesinde 15-25 Aralık 2016 tarihleri arasında Memur-Sen ve Sağlık-Sen'le birlikte "Halep için el ele" yardım kampanyasıyla 9 bin 508 lira toplanmıştı.

Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına da şehit aileleri ve yakınları için benzer bir kampanya gerçekleştirilmişti.