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Diyanet’ten İşitme Engelliler İçin İşaret Diliyle Cuma Hutbesi

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Diyanet’ten İşitme Engelliler İçin İşaret Diliyle Cuma Hutbesi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta tüm camilerde okunan cuma hutbesine, artık işitme engelliler de ulaşabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta tüm camilerde okunan cuma hutbesine, artık işitme engelliler de ulaşabilecek. Başkanlık, hutbenin işaret diliyle anlatıldığı videoyu da paylaşacak.

Türkiye genelindeki tüm camilerde bu cuma Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Allah'a Sığınmanın En Güzel İfadesi: Muavvizeteyn Suresi" konulu cuma hutbesi okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu hafta yeni bir uygulama da başlatıldı. Her hafta cuma sabahı yayımlanan hutbe ile birlikte artık hutbenin işaret diliyle anlatıldığı video paylaşılacak. Başkanlık tarafından hazırlanan video ile işitme engelli vatandaşlar da hutbeye ulaşabilecek.

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