Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla:

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, devletin tüm kurumlarının halka hizmet için çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğünü belirterek,...

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, devletin tüm kurumlarının halka hizmet için çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı halk odaklı yürütüyoruz" dedi.

Çınar Kaymakamı İsmail Şanlı ve ilçenin 13 mahalle muhtarı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, belediyecilik hizmetlerinin halka sunulmasında muhtarlarla olan işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Atilla, muhtarlara büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Atilla, belediye, kaymakamlık, muhtarlık ve devletin tüm kurumlarının halka hizmet için çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğünü ifade etti. Atilla, "Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı halk odaklı yürütüyoruz. Halkımızın sorunlarını doğru tespit etmeliyiz. Bu sayede onlara en iyi hizmeti götürebiliriz. Muhtarlar görev yaptıkları mahalledeki sorunları bize bildirdiğinde en hızlı şekilde o sorunu çözmeye gayret ediyoruz. Belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde halka ulaştırmak için büyük hassasiyet gösteriyoruz" dedi.