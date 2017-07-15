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Diyarbakır Diyarbakır Olalı Böyle Yürüyüş Görmedi

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Diyarbakır Diyarbakır Olalı Böyle Yürüyüş Görmedi
Diyarbakır'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe on binlerce kişi katıldı.

Diyarbakır'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe on binlerce kişi katıldı. 250 metrelik Türk bayrağının taşındığı yürüyüşte kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atıldı.

15 Temmuz darbe girişimi nedeni ile Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi. Kayapınar ilçesinde bulunan Medya Kavşağı'nda toplanan kalabalık, güvenlik güçleri tarafından aramalarının yapılmasından sonra yürüyüşün yapılacağı caddeye yöneldi. Saat 16.30'da başlayan yürüyüşün en önünde Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla yer aldı.

On binlerce kişi Türk bayrakları ile yürüdü

Medya Kavşağı'nda başlayan yürüyüşe, on binlerce vatandaş Türk bayrakları ile destek verirken, bazı vatandaşlar da evlerinde salladığı Türk bayrakları ile destek verdi. Yürüyüşte vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atarken, FETÖ ve PKK'ya ateş püskürdü. Vatandaşlar şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları ile 15 Temmuz Şehitler Parkı'na gelerek yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüşlerini noktaladı.

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