Diyarbakır Emniyetinden Vatandaşlar Uyarı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların hırsızlık ve kapkaç olaylarına karşı bilinçlenmesi amacıyla bir video paylaştı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların hırsızlık ve kapkaç olaylarına karşı bilinçlenmesi amacıyla bir video paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğünce hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç olaylarına karşı vatandaşların bilgilendirilmesi, bilinçlenmesi ve toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla alınacak tedbirlerle ilgili bir video paylaşıldı. Polislerin rol aldığı videoda özellikle yürürken ve toplu taşıma araçlarına binerken vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar paylaşıldı.