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Diyarbakır Heyetinin İran Temasları Sürüyor

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Diyarbakır Heyetinin İran Temasları Sürüyor
Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan heyetin, kente turist kazandırmak için görüşmeler yapmak amacıyla gittikleri...

Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan heyetin, kente turist kazandırmak için görüşmeler yapmak amacıyla gittikleri İran'daki temasları sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Karacadağ Kalkınma Ajansı ve TURSAB Diyarbakır Bölgesel Yürütme Kurulundan oluşan heyetin İran temasları sürüyor. Heyet, Mahabat Turizm Acenteleriyle bir araya gelerek, Diyarbakır'ın turizm potansiyeline ilişkin bilgi verdi. İkili iş görüşmeleriyle devam eden programda Diyarbakır ve Mahabat'ta karşılıklı yatırım avantajları değerlendirildi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Aslan, Mahabat'ın tarihsel öneminin yanı sıra gelişmeye açık bir alan olduğuna değinerek, yaptıkları temaslarda Mahabat'taki yatırımcıları Diyarbakır'a davet ettiklerini, ayrıca Mahabat'tan Diyarbakır'a turistik turların düzenlenmesi konusunu görüştüklerini ifade etti.

Eski Mahabat Miras ve Kültür Bakanlığı Müdürü Mahmoud Pedram ise, Diyarbakır ve Mahabat arasında çok güçlü kültürel bağların olduğuna değinerek, her alanda işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Diyarbakır heyetini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Pedram, en kısa zamanda kendilerinin de Diyarbakır'a yönelik çalışma yapacaklarını dile getirdi.

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