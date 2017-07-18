Diyarbakır Kaldırımları Tazyikli Su İle Yıkanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki bulvar, cadde ve sokakların kaldırımlarını tazyikli su ile yıkamaya devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki bulvar, cadde ve sokakların kaldırımlarını tazyikli su ile yıkamaya devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulvar, cadde ve sokakların kaldırımlarını temizleme ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Temizlik çalışması, araç trafiği ve yaya yoğunluğunun seyrek olduğu saatlerde yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi ile Sur ilçesinin ana arterlerin kaldırımları baştan sona tazyikli su ile yıkadı. Yapılan çalışma sonucu kaldırımlar tozdan arındırıldı. Ekipler, kaldırım temizleme ve yıkama çalışmalarının yanında yapı ve parkları çevreleyen duvarları da tazyikli su ile yıkayarak temizledi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başlattığı uygulama 2 hafta sürecek. Ekipler, başta Gazi, Şehitlik ve Elazığ caddeleri olmak üzere kentteki tüm bulvar, cadde ve sokakların kaldırımlarını tazyikli su ile yıkamaya devam edecek.