Diyarbakır Vali Yardımcısının Eşi De Tutuklandı

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir ile birlikte gözaltına alınan eşi Neslihan Gökdemir de tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde tutuklanan Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir ile birlikte gözaltına alınan eşi Neslihan Gökdemir, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Gökdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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