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Diyarbakır’da 15 Bin 920 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Diyarbakır’da 15 Bin 920 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 15 bin 920 kök Hint keneviri ve 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 15 bin 920 kök Hint keneviri ve 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi Gökçe köyü, Hani ilçesi Gömeç köyü Çağıl mezrası ve Dicle ilçesi Değirmenli köyü mülki sınırları içerisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve narko terör maksadıyla uyuşturucu bulunduğuna ilişkin istihbari bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, bu bilgilere istinaden 17 Temmuz Pazartesi günü şüpheli şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyonel yapıldığı kaydedilerek, "Narko terörizm kapsamında, icra edilen operasyon neticesinde 6 ayrı mevkide 15 bin 920 kök kenevir bitkisi, toprağa gömülü vaziyette üzeri mavi branda ile örtülü 28 adet çuval içerisinde 372 kilogram toz, 30 kilogram kubar olmak üzere toplam 402 kilogram uyuşturucu maddesi, mayın/EYP yapımında kullanılmak üzere 2 adet piknik tüpü içerisine tasarlanmış 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda numune alınmasını müteakip kenevir bitkileri ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır. Anılan olaylarla ilgili 6 faili firar şüpheli şahıs hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi.

Diyarbakır’da 15 Bin 920 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır’da 15 Bin 920 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır’da 15 Bin 920 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır’da 15 Bin 920 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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