  • BIST 89.722
  • Altın 146,911
  • Dolar 3,7252
  • Euro 3,9298
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C

Diyarbakır’da 360 Bin Tl’lik Hırsızlık Yapan 5 Şahıs Yakalandı

» »
Diyarbakır’da 360 Bin Tl’lik Hırsızlık Yapan 5 Şahıs Yakalandı
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, piyasa değeri 360 bin TL olan 233 koli tekstil ve spor ayakkabı çaldığı ileri sürülen 5 şüpheli...

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, piyasa değeri 360 bin TL olan 233 koli tekstil ve spor ayakkabı çaldığı ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi'nde faaliyet göstermekte olan bir Lojistik firmasına ait kamyonetten yapılan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mart'ta operasyon yapılmıştır. Hırsızlık konusu ile ilgili olarak olayın gerçekleştiği alanı gören güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, meydana gelen hırsızlık olayını 2 işyeri çalışanı ve işyeri çalışanlarının arkadaşları olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs olmak üzere, toplam 5 şüpheli şahsın gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin işyeri çalışanlarından birine ait ikamette yapmış olduğu aramalarda kamyonetten çalındığı tespit edilen ve piyasaya sürülmek üzere hazırlanan piyasa değeri 360 bin TL olan ve 233 koli içerisinde bulunan tekstil ve spor ayakkabı ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıslar yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilmiş ve şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Operasyon sonucu ele geçirilen ürünler hırsızlık olayının mağduru firmaya teslim edilmiştir. İlimizde huzur ortamının tesisi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temini için yapılan çalışmalar aralıksız bir şekilde devam edecektir" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 21 İlde Fetö Operasyonu: 13 Tutuklama03 Mart 2017 Cuma 17:13
  • Evin Önündeki Aracı Kundakladılar03 Mart 2017 Cuma 17:08
  • Kayseri’de Pkk/kck Operasyonu03 Mart 2017 Cuma 17:08
  • Tunceli’de Bazı Tali Yollar, Güvenlik Gerekçesiyle Trafiğe Kapatıldı03 Mart 2017 Cuma 16:58
  • Hakkari’de 1 Kişi Tutuklandı03 Mart 2017 Cuma 16:58
  • Yolda Yürürken Kulağı Tellere Takıldı03 Mart 2017 Cuma 16:53
  • Genelkurmay Başkanlığındaki Eylemlere İlişkin Çatı İddianame Tamamlandı03 Mart 2017 Cuma 16:53
  • Manisa’da Fetö’den Tutuklu Bulunan Memur Sayısı Azaldı03 Mart 2017 Cuma 16:48
  • Kaldırımda Yürüyen Yayaya Çarptı; 1 Ölü 1 Yaralı03 Mart 2017 Cuma 16:38
  • Fetö’nün Adliye Yapılanmasına 6 İlde Operasyon03 Mart 2017 Cuma 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti