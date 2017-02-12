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Diyarbakır’da 57 ‘Joker’ Yakalandı

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Diyarbakır’da 57 ‘Joker’ Yakalandı
Diyarbakır'da başkalarının yerine ehliyet sınavına girdiği tespit edilen ve "joker" olarak adlandırılan 57 şahıs yakalandı.

Diyarbakır'da başkalarının yerine ehliyet sınavına girdiği tespit edilen ve "joker" olarak adlandırılan 57 şahıs yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Saçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince dün ilimiz genelinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında sahtecilik ve başkasının yerine sınava girme konularında yapılan çalışmalar kapsamında "joker" olarak tabir edilen ve başkasının yerine sınava giren 57 şahıs yakalanmıştı. Şahıslardan üzerinde sahtecilik yapıldığı değerlendirilen ve kursiyerler adına düzenlenmiş 57 adet nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında "joker" şahıslar ve kursiyerler olmak üzere toplam 114 şüpheli şahsa "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları ve benzeri sınavlardaki sahtecilik konularına ilişkin çalışmalar hassasiyetle ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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