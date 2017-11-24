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Diyarbakır’da 700 Polisle Asayiş Uygulaması

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Diyarbakır’da 700 Polisle Asayiş Uygulaması
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 700 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 700 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada polisleri görünce kaçmaya başlayan ve terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan aranan bir şahıs yakalandı.

Merkez Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Güvenlik ve Çocuk Şube Müdürlükleri ile Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazası amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 14'ü amir sınıfı olmak üzere 50 ekip ve toplam 740 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada umuma açık yerler denetlenirken şüpheli araçlar durdurulup arandı. Şüpheli şahısların kimlik sorgusu yapılarak üst araması yapıldı. Uygulama sonucunda 2 bin 340 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken 170 araç sorgulandı.

Polisleri görünce kaçmaya çalıştı

Gürsel Caddesi üzerinde polisleri görünce kaçmaya başlayan bir kişi yaşanan kovalamaca sonucu yakalanırken şahsın PKK/KCK terör örgütüne üye olmaktan arandığı ve 4 yıl 7 ay kesinleşmiş cezasının olduğu öğrenildi. Ayrıca aralarında yaralama suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası olan 1 şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 11 kişi de gözaltına alındı. Yoklama kaçağı 10 kişiye yasa gereği tebligat yapılırken tombala oynatıldığı tespit edilen işyerlerindeki 4 kamera, 4 tombala oyun aleti ve 4 televizyon muhafaza altına alındı. Uygulama sonucunda uygulanan idari para cezası toplamda 26 bin 977 TL olurken 4 işyeri de mühürlendi.

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