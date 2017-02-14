Diyarbakır’da Baz İstasyonlarına Molotoflu Saldırı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan baz istasyonları molofotkokteyli atılarak yakılmak istendi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan baz istasyonları molofotkokteyli atılarak yakılmak istendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Sanayi sitesi karşısında bulunan baz istasyonlarının bulunduğu alana saat 21.45 sıralarında gelen bir grup tarafından molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Olay sonrası bölgeye itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığını olayda baz istasyonlarının bulunduğu alanda maddi hasar meydana geldi. Kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatılırken olay yeri inceleme ekipleri saldırının yapıldığı alanda delil topladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.