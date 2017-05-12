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Diyarbakır’da Bin Güvenlik Görevlisi İle Asayiş Uygulaması

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Diyarbakır’da Bin Güvenlik Görevlisi İle Asayiş Uygulaması
Diyarbakır'da bin güvenlik görevlisinin katılımı ile asayiş uygulaması yapıldı.

Diyarbakır'da bin güvenlik görevlisinin katılımı ile asayiş uygulaması yapıldı.

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde bekçi ve motorize ekiplerinin katılımı ile kentteki ilk terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Dursun Candan'ın isminin verildiği asayiş uygulaması yapıldı. Ekiplere ayrılan güvenlik güçleri, Kafeler Sokağı'nda bulunan kafelerde kimlik kontrolü yaparken, sigara denetiminde de bulundu. İl merkezinde bine yakın güvenlik görevlisinin katılımı ile gerçekleştirilen asayiş uygulamasında polisler, şüpheli gördükleri şahısların üstlerinde arama yapıp, "Genel Bilgi Tarama (GBT)" sorgusundan geçirdi. Yakalanan şahıslar ve ele geçirilen malzemelerle ilgili daha sonra açıklama yapılacağı belirtildi.

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