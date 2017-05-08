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Diyarbakır’da Bölücü Terör Örgütüne Ait Mühimmat Ele Geçirildi

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Diyarbakır’da Bölücü Terör Örgütüne Ait Mühimmat Ele Geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Bayrak-51 operasyonu kapsamında, Diyarbakır/Silvan İlçesi kuzeydoğusunda bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatın...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bayrak-51 operasyonu kapsamında, Diyarbakır/Silvan İlçesi kuzeydoğusunda bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır/Silvan İlçesi kuzeydoğusunda icra edilen Bayrak-51 operasyonu kapsamında, temas araması esnasında (Kazandağı Köyü) toprağa gömülü vaziyette 1 adet Doçka Uçaksavar silahı, 1 adet Kanas Keşkin Nişancı Piyade tüfeği'ne ilave olarak, 1'i arama yapılan evde olmak üzere 4 adet AK-47 P.Tf., 1 adet Baretta marka tabanca, (691 adet Doçka, 2.057 adet Bixi, 10 adet Kannas, 552 adet M -16, 31 adet AK-47 Piyade tüfeği'ne ait olmak üzere) toplam 3.311 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" denildi.

Diyarbakır’da Bölücü Terör Örgütüne Ait Mühimmat Ele Geçirildi

Diyarbakır’da Bölücü Terör Örgütüne Ait Mühimmat Ele Geçirildi

Diyarbakır’da Bölücü Terör Örgütüne Ait Mühimmat Ele Geçirildi

Diyarbakır’da Bölücü Terör Örgütüne Ait Mühimmat Ele Geçirildi

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