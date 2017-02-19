Diyarbakır’da Düzenlenen Operasyonda, 40 Adet Baza İçerisinde Bantlara Sarılmış Vaziyette, Rdx Ve C4’ten Çok Daha Güçlü Olduğu Bilinen, 89 Adet Toplam 80 Kilogram, Petn Tipi Patlayıcı Ele Geçirildi.

IHAAW182746-ASA/19-02-2017 - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 40 adet baza içerisinde bantlara sarılmış vaziyette, RDX ve C4'ten çok daha güçlü...

IHAAW182746-ASA/19-02-2017 - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 40 adet baza içerisinde bantlara sarılmış vaziyette, RDX ve C4'ten çok daha güçlü olduğu bilinen, 89 adet toplam 80 kilogram, PETN tipi patlayıcı ele geçirildi. 19.02.2017 18:27:46 TSI NNNN