Diyarbakır’da Gaziler Günü Kutlandı

Diyarbakır'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle valilik karşısında bulunan Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Diyarbakır'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Diyarbakır'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle valilik karşısında bulunan Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından konuşma yapan Kıbrıs Gazisi Siraç Ezer, "Türk milletinin azmi, iradesi ve kudreti hainlere her zaman diz çöktürmüştür. Topraklarımızın bir daha istila edilmesine, hürriyet ve bağımsızlığımıza göz dikilmesine ne biz ne de bizden sonraki nesiller müsaade etmeyecektir. Bu topraklar en kutsal emanet olarak korunacaktır" dedi.