Diyarbakır’da Huzur Operasyonu

Tüm Türkiye'de aynı anda başlatılan operasyon kapsamında Diyarbakır'da bin polis, 80 ekip oluşturarak 13 uygulama noktası oluşturdu.

Diyarbakır'da bin polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Tüm Türkiye'de aynı anda başlatılan operasyon kapsamında Diyarbakır'da bin polis, 80 ekip oluşturarak 13 uygulama noktası oluşturdu. Kentin çeşitli yerlerinde kurulan uygulama noktalarında güvenlik güçleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Polis, polis özel harekat, jandarma, trafik, asayiş ile kaçakçılık ekiplerinin katıldığı operasyonda araçlarda bulunan vatandaşları da Genel Bilgi Tarama'dan geçirdi.

Uygulamanın artarak devam edeceği öğrenildi.