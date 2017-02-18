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Diyarbakır’da İki Araç Kafaya Çarpıştı: 13 Yaralı

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Diyarbakır’da İki Araç Kafaya Çarpıştı: 13 Yaralı
Diyarbakır'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde meydana geldi. Mardin il sınırına 1 kilometre kala sürücülerinin kimliği belirlemeyen 34 KG 3593 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve Mazıdağı ilçesine yolcu taşıyan 47 M 6070 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken olayı haber alıp gelen yaralı yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol tekrar trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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