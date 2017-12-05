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Diyarbakır’da Mesleki Yeterlilik Sınavları Başladı

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Diyarbakır’da Mesleki Yeterlilik Sınavları Başladı
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ gereğince, yapılması gereken sınavların ilk ayağı...

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ gereğince, yapılması gereken sınavların ilk ayağı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında başladı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile TOBB MEYBEM işbirliğinde gerçekleştirilen sınavda 17 personel uygulamalı ve teorik sınava tabi tutuldu. Teşvik kapsamında sınava giren personellerin sınavı geçmeleri halinde, giriş ücretleri iade edilecek. Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğ 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48'den 81'e çıkarıldı. Yayınlanan tebliğe göre birçok meslekte MYK Mesleki Yeterlilik belgesi olmayan kişilerin tebliğ tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacakları için, belge zorunluluğu kapsamında yer alan meslekleri yapan kişilerin, Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kurumlarına başvurmaları gerekiyor.

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