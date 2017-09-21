Diyarbakır’da Parklar, ‘Park Polislerine’ Emanet

Diyarbakır'da oluşturulan "Park Polisi" ekipleri, kentteki parklarda uygulama yaptı.

Diyarbakır'da oluşturulan "Park Polisi" ekipleri, kentteki parklarda uygulama yaptı. Şüphelilerin üst araması ve kimlik kontrollerini yapan polis, vatandaşlarla sohbet etti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce "Türkiye Huzurlu Parklar" projesi kapsamında vatandaşların parklarda daha huzurlu ve güvenli bir şekilde dinlenebilmeleri amacıyla oluşturulan "pfark Polisi" ekibi şüpheli şahısların kimlik sorgusunu ve üst aramasını yaparak olabilecek olayların önüne geçiyor. Parklara yakın metruk yerlerde de aramalar yapan polis, vatandaşların takdirini topluyor.