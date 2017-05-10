Diyarbakır’da Planlı Bakım Kesintisi Yaşanacak

Dicle Elektrik Dağıtım'dan yapılan duyuruya göre, planlı bakım çalışmaları yapılacağından dolayı şehir merkezinin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi...

Dicle Elektrik Dağıtım'dan yapılan duyuruya göre, planlı bakım çalışmaları yapılacağından dolayı şehir merkezinin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerji şirketinden konuyla ilgili yapılan duyuruda, "13 ve 14 Mayıs 2017 tarihlerinde Diyarbakır-3 Trafo Merkezi Fider-5 ve Fider-6'dan Dağıtım Merkezi-1'in Fabrika, Yolaltı ve Aziziye mahallelerini besleyen yüksek gerilim hattı çıkışında yapılacak olan bakım çalışmasından dolayı 09:00-14:00 saatleri arasında Süleyman Demirel Eğitim Kampüsü, İl Özel İdare Müdürlüğü, Yolaltı Mahallesi ve DSİ 10. Bölge'de enerji kesintisi yaşanacaktır" denildi.