Diyarbakır’da Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Yemek Düzenlendi

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, milletin çelikleşmiş bir irade ve imanlı göğüsleriyle varlığına, devletine, dinine, bayrağına ve ezanına sahip çıktığı belirterek, imanlı yürekler karşısında duracak hiçbir silah ve gücün olmadığı ifade etti.

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. Bir otelde verilen yemeğe Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun yanı sıra AK Parti İl Başkanı Muhammed Dara Akar, AK Parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilciler, sivil ve askeri erkan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Yemek arasında 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan bir belgesel ve demokrasi nöbetlerinden kesitler gösterildi.

Yemeğin ardından konuşma yapan Vali Güzeloğlu, "Bu akşamın manevi ruhaniyetinde istikbalimiz ve istiklalimiz için hayatlarını o meşrum gecede gözlerini kırpmadan feda eden ve bugün sahip olduğumuz zenginliklerle birlikte geleceğe kararlı ve büyük yürüyüşümüze canlarıyla, şahadetleriyle mühür vuran aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. O gün nurlanan şehitlerinin yanında kahraman duruşlarıyla aynı safta korkmadan, yılmadan ve duraksamadan aşılmaz sıra dağlar gibi durarak gazilik unvanı alan bu akşam birlikte olduğumuz ve bu ülkenin her köşesinde bu onuru ömürlerinin sonuna kadar taşıyacak bütün gazi kardeşlerimi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" dedi.

"15 Temmuz yeni bir diriliş destanı ve yeniden doğuştur"

Milletin geleceğe doğru emin ve kararlı adımlarla ilerlediğini vurgulayan Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu büyük millet tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz'da da varlığına, devletine, dinine, bayrağına ve ezanına kastedenler karşısında çelikleşmiş bir iradeyle dimdik durarak, imanlı göğüsleriyle aşılmaz bir sıra dağlar gibi karşı koymuştur. Bilinmeli ki imanlı yüreklerin karşısında duracak ve onları aşacak hiçbir silah ve güç yoktur. Bu millet imanı ve inancıyla her dem ve her dönem bu değerlere sahip çıkmış ve ebediyete kadar inşallah sahip çıkacaktır. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti ve milletinin yeni bir diriliş destanı ve yeniden doğuşudur. Bu açıdan yeni bir Malazgirt, yeni bir Dumlupınar, yeni bir Çanakkale, yeni bir Sakarya'dır. Yok edilmek istenen o gün devletin ve milletin bekasıysa bugün devlet ve millet o günden çok daha güçlüdür. Hainleri temizlemiş, kararlılıkla kenetlenmiş ve ebediyete doğru inanç ve azimle yürümeye ahtetmiş bir büyük millettir."

"Dünden ve bugünden daha güçlü olacağız"

Milletin içte ve dışta işbirlikçi ve destekçilerin planlarını altüst ettiğini belirten Vali Güzeloğlu, "O akşam 40 yıldır bu hain planın işbirlikçileri ve destekçileri, içte ve dıştaki bu hain emelin işbirlikçileri 40 yıllık hesaplarını yaparak bu milleti ve bu devleti alt edeceğini düşündü. Bu planları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla devletine, değerlerine ve cumhurbaşkanın iradesine sahip çıkan milletimizin feraseti ve kahramanlığıyla 24 saat olmadan ters düz oldu. İşte bu millet ve devlet bu tehdidi bertaraf ettiği gibi bütün tehditler karşısında da bu kararlılığıyla emin adamlarla geleceğe yürümektedir. Bilinmelidir ki bu büyük devlet ve dualı millet mazlumun sığınağı olmuş, mağdurun sığındığı kapı olmuş. Gönlünü, kapısını, ekmeğini, sofrasını muhtaç olanla paylaşmış. Hakkı ve adaleti varlığıyla birlikte her dönem tutmuş ayağa kaldırmış ve bugün insanlığın yüzakı olmuş bir millet ve devlettir. Bizler bir büyük emaneti, mirası temsil edenler olarak bu şuurla geleceğe, bu inanç ve imanla yürüyoruz. Bu topraklar binlerce yıldır kardeşlik hukukumuzla dosta güven veren ve düşmanını ürperten bir kararlılığın adı olmuştur. Bu toprakların altında kefensiz yatanlar, o toprağa gözünü kırpmadan şehit olan, bizler için, devlet için, din için, ezan için, bayrak için şahadete erişerek yatanlar birlik ve beraberliğimizin mührü olmuştur. Bu ülkenin her köşesinde, her bir noktasında şehitlerin manevi ruhaniyeti bizlere bu büyük mirası hatırlatmakta ve sorumluluğumuzu hepimiz her an hatırlatmaktadır. Bu inanç ve kararlılıkla bizlerde bugün Diyarbakır'da Türkiye'nin her köşesinde ve her yöresinde olduğu gibi aynı iman, inanç ve kararlılıkla haykırıyoruz; bu büyük millet ve devlet yolculuğumuz sonsuza kadar inşallah ilelebet, gelecek her gün gelişen ve büyüyen bir Türkiye olarak devam edecek. Allah bu yolculuğumuzu muzaffer eylesin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. İnancımızla, imanımızla gelecek her gün bu ülkeyi daha güzel bir geleceğe hep birlikte ve kardeşçe yetiştirmeyi nasip eylesin. İnsan hayatının faniliği içerisinde erişilebilecek en yüce makama erişen şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum. Rabbim onlardan razı olsun. İnancımızın en yüce yerindeki şehitlerimizin şefaatine hepimizi nail eylesin. O gün o imanı temsil eden şehitlerimizin değerli aileleri, emanetlerinize de selam olsun. Böylesi kahramanlara akraba olmak, eş olmak, onların babası, kardeşi, evladı olmak bir büyük masariyettir. Bu milletin sonsuza yolculuğunda bu kahramanlar hiç unutulmayacak. 15 Temmuz'un ihaneti de hiç unutulmayacak. Her 15 Temmuz'da ihaneti ve onun uzantılarını lanetlerken, aziz şehitlerimizi binlerce kez rahmet ve minnetle anacağız. Gazilerimize de milletçe şükranlarımızı sunacağız. Ve bilin ki her 15 Temmuz'da dünden ve bugünden daha güçlü olacağız" diye konuştu.