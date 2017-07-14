Diyarbakır’da Şehitler İçin Mevlit Okunup, Fidan Dikildi

AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitler için mevlit...

AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitler için mevlit okunarak, fidan dikildi.

AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Eğil ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu. Programa AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade, AK Parti Eğil İlçe Başkanı Mehmet Karakaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, AK Parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazının ardından şehitler için mevlit okunarak, misafirlere yemek ikramı yapıldı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen, FETÖ terör örgütünün geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da hain bir kalkışmaya giriştiğini hatırlatarak, "249 şehidimizin anısına bugün peygamberler diyarı Eğil ilçemizde ziyarette bir etkinlik düzenledik. Yaklaşık 200'ün üzerinde bir kitleye hitap ettik. Bu kitleye mevlit okundu şehitlerimiz için, yemekler verildi. Diyarbakır'da 3 tane 15 Temmuz şehidimiz var. Dicle İlçe Başkanımız Deryan Aktert de bu 15 Temmuz sürecinden sonra şehit edildi hain teröristlerce. Bu şehidimiz anısına ayrıca Lice'de geçtiğimiz günlerde bir başkan yardımcımız şehit edildi, Orhan Mercan. Onun anısına ağaç dikimi olacak. Bu şekilde bir etkinlik düzenledik. Mevlitler okundu, hatim, dualarımızı yaptık" dedi.

Etkinlik şehitlerin anısına fidan dikimiyle son buldu.