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Diyarbakır’da ‘Sinema Günleri’ Devam Ediyor

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Diyarbakır’da ‘Sinema Günleri’ Devam Ediyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ücretsiz sinema günleri kapsamında aralık ayında çocuklar için "Küçük Vampir" ve "Bak Şu Leyleğe"...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ücretsiz sinema günleri kapsamında aralık ayında çocuklar için "Küçük Vampir" ve "Bak Şu Leyleğe" yetişkinler için de "Buğday" filmleri gösterime girecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kültür sanat çalışmaları kapsamında düzenlediği ve büyük ilgi gören ücretsiz sinema günleri yeni filmlerle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin, çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla başlattığı ücretsiz sinema günlerinin aralık ayı programı belirlendi. Aralık ayında sinema severlerle buluşacak olan filmlerden "Küçük Vampir" ve "Bak Şu Leyleğe" çocuklar için "Buğday" filmi ise yetişkinlerin beğenisine sunulacak. Filmler, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki sinema salonlarında gösterime girecek.

Sinema günlerinin programı, 31 Aralık Pazar günü çocuk ve yetişkinlere yönelik yapılacak gösterimlerle sona erecek.

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