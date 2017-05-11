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Diyarbakır’da Şizofren Hastalar Sahneye Çıktı

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Diyarbakır’da Şizofren Hastalar Sahneye Çıktı
Diyarbakır'da şizofreni hastalarının tedaviden sonra neler yapabildiğini görebilmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'da şizofreni hastalarının tedaviden sonra neler yapabildiğini görebilmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde şizofreni hastalarının tedavi sonrası neler yapabileceklerini ortaya koymak amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte şizofreni hastaları tiyatro, müzik ve halk oyunlarındaki hünerlerini sergiledi. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Yenişehir Halk Eğitim Merkezinin ortak düzenlediği etkinliğe Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şenol Gedik, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nurullah Öncü, hasta yakınları ve vatandaşlar katıldı. Sahnede hünerlerini sergileyen hastalar tedavilerinin olumlu sonuçlandığını belirtti.

Şizofreni hastası olduğunu ve kendi şu an çok iyi hissettiğini belirten Sedat Aküzüm, "Bazen uykum gelmiyordu. Denetleme merkezine geldim. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.

"Bizi hor görmesinler"

İdris Kabarmak da 1997 yılından beri hasta olduğunu belirterek, "Etkinlikler iyi geldi. Bizim de yapabileceğimiz bir şeyler var. Bizi hor görmesinler" diye konuştu.

Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eşref Araç şizofreni hastalarına toplum içinde kendilerini kanıtlayabilecek bir ortam hazırladığında neler yapabileceklerini görmeleri açısından bu tür etkinliklerin pozitif bir etki oluşturduğunu söyledi. Araç, "Bu da onların tedavisinde hızlı bir iyileşme sağlıyor. Bu merkezde olan hastalarımız kendi başlarına işlerini yapabilecek, gündelik faaliyetlerini yapabilecek durumdalar" ifadelerinde bulundu.

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdür Nurullah Öncü, sahaya çıktıklarında farklı bireylerin de ihtiyaçları olduğunu gördüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi de toplum ruh sağlığı merkezi. Hastalarla ilgili olarak onların özgüven duygularını geliştirme, kendilerini ifade etme noktasında yapabileceklerimizi konuştuk. Müzik, resim, beden eğitimi, takı tasarım gibi kurslarla hastaların kendi kişisel becerilerini ortaya çıkarmalarını amaçladık. Olumlu bir etkinin olduğunu gözlemledik"

Diyarbakır’da Şizofren Hastalar Sahneye Çıktı

Diyarbakır’da Şizofren Hastalar Sahneye Çıktı

Diyarbakır’da Şizofren Hastalar Sahneye Çıktı

Diyarbakır’da Şizofren Hastalar Sahneye Çıktı

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