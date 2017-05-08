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Diyarbakır’da Sokağa Çıkma Yasağı

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Diyarbakır’da Sokağa Çıkma Yasağı
Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı toplam 16 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı toplam 16 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan, Abalı köyü, Birlik köyü, Şenlik köyü, Erginköy köyü, Tuzlaköy köyü, Çeper köyü, Ecemiş köyü, Daralan köyü ve Duruköy köyü ile Hani ilçesine bağlı olan, Serenköy köyü, Uzunlar köyü, Yukarıturalı köyü, Kalaba köyü, Topçular köyü, Akçayurt köyü ve Kaledibi köyünde, 8 Mayıs 2017 günü saat 05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

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