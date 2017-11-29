Diyarbakır’da Tanıtım Ve Markalaşma Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır'da, GAP bölgesi turizm odaklı tanıtım ve markalaşma projesi tanıtım toplantısında konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "PKK'nın ihaneti ile...

Diyarbakır'da, GAP bölgesi turizm odaklı tanıtım ve markalaşma projesi tanıtım toplantısında konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "PKK'nın ihaneti ile ortaya çıkan yıkımın sonrasında 3 milyar Türk lirasına dönük bir bütçe ile Diyarbakır'ın ve Sur'un yeniden eski ihtişamı ile ve daha güzel bir şekilde geleceğe taşınması noktasında çalışmalarımız var" dedi.

GAP bölgesi turizm odaklı tanıtım ve markalaşma projesi tanıtım toplantısı bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın insanlığa ait değerlerin, gelişmenin, bilinen kültürel, ekonomik ve sosyal bütün sürecin hem tanığı hem hazırlayıcısı hem de taşıyıcısı olduğunu söyledi. Diyarbakır'ın, Dicle ile bütünleşen 10 bin yıllık tarihin, bugün yaşayan ve canlı bir şekilde kendilerine ulaştıran adı olduğunu ifade eden Vali Güzeloğlu, "Bu birikim bu köklü geçmiş, zenginlik, taşında toprağında suyunda kısaca Diyarbakır'ı Diyarbakır yapan her noktada karışınızdadır. 10 bin yılı aşkın bir geçmişten gelen Diyarbakır'ın görkemi, heybeti, derinliği ve zenginliği vardır. Sadece Sur bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın ihaneti ile ortaya çıkan yıkımın sonrasında 3 milyar Türk lirasına dönük bir bütçe ile Diyarbakır'ın ve Sur'un yeniden eski ihtişamı ile ve daha güzel bir şekilde geleceğe taşınması noktasında bugün devam eden çalışmalarımız var. Sadece bir tarihi geçmişi değil kentin geleceğe taşınmasında Sur'u bir merkez olarak alan tarihine tanıklık eden ve o zenginliğini yaşatan bir bölge olarak Sur'un yeniden kazanılması ve bu anlamda devam eden çalışmalarla sadece Diyarbakır ve ülkemiz için değil tüm dünya için bir çekim merkezi olmasına dönük projelerimiz var. Sur bunu hak ediyor mu evet, Diyarbakır bunu bekliyor mu evet. Burada kardeşlik var, sevgi var, hoşgörü, bir arada yaşama kültürü var, ötekileştirmeden kucaklayan, insana yaratılmış en değerli varlık olarak değer veren ve onu sahiplenen yüce dinimizin bir anlayışı ve yaşayan tavrı vardır" dedi.

Daha sonra konuşan GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, 2014 yılı eylül ayında bölge turizminin geliştirilmesi amacı ile GAP bölgesi turizm odaklı tanıtım ve markalaşma projesini başlattıklarını söyledi. Karahocagil, "Projemizde sürdürülebilir turizm esaslarına uygun olarak bütüncül bir yaklaşım ile GAP illerinin tarihi, arkeolojik, kültürel, doğal, dini, dilsel, folklorik, gastronomik değerlerinin ulusal ve uluslararası düzlemde tanıtılmasını turizmin sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerinin yönetilmesini, tarım, sanayi ve hizmet gibi sektörlerle turizm arasındaki sinerjinin arttırılmasını sanatsal faaliyetler, özellikle el sanatlarının desteklenmesini turizm altyapısının korunmasını ve iyileştirilmesini turizm yatırımlarının verimli bir biçimde yönlendirilmesini bölgesel olarak istihdamın arttırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Toplantı daha sonra yapılan sunumlarla devam etti.