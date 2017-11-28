  • BIST 102.068
  • Altın 164,717
  • Dolar 3,9550
  • Euro 4,6997
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 16 °C

Diyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

» »
Diyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
Diyarbakır'ın Lice ve Kocaköy ilçeleri arasında, tek yöne düşen yolda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi...

Diyarbakır'ın Lice ve Kocaköy ilçeleri arasında, tek yöne düşen yolda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, Lice-Kocaköy karayolu, Kocaköy ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 LA 014 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 72 EN 546 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hız nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 10 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Harun Serin (33) olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 9 yaralı ambulanslarla kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, itfaiye ekipleri kaza yapan otomobilde gaz sızıntısı olduğu gerekçesiyle bölgeyi boşalttı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahsur Kalan Yavru Köpekleri Dalgıçlar Kurtardı28 Kasım 2017 Salı 18:13
  • Diyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 18:13
  • Eski Kız Arkadaşını Bıçaklayan Şahsa 3 Yıl 9 Ay Hapis28 Kasım 2017 Salı 17:53
  • Fetö Çatı Davası Sanığı Çelik, 861 Kez Bylock’a Girmiş28 Kasım 2017 Salı 17:43
  • Samsun’da Kamyon Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 17:43
  • Karısını 50 Bıçak Darbesiyle Öldüren Koca ‘Şizofreni’ Çıkınca Ceza Almadı28 Kasım 2017 Salı 17:38
  • Motosikletin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti28 Kasım 2017 Salı 17:38
  • Tanker İle Tır Çarpıştı: 1 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 17:33
  • Salihli’de Traktör Eve Çarptı28 Kasım 2017 Salı 17:23
  • İniş Takımlarının Açılması Unutulan Uçak Gövdesi Üzerine İniş Yaptı28 Kasım 2017 Salı 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti