Diyarbakır’da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Diyarbakır-Lice karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Lice karayolunun 17'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 FY 505 plakalı otomobil ile 23 HR 708 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gönderilen ambulanslarla kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceme başlatıldı.
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