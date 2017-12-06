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Diyarbakır’da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Diyarbakır’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Diyarbakır-Lice karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Lice karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Lice karayolunun 17'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 FY 505 plakalı otomobil ile 23 HR 708 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gönderilen ambulanslarla kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceme başlatıldı.

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