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Diyarbakır’da Trump’a Tepkiler Sürüyor

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Diyarbakır’da Trump’a Tepkiler Sürüyor
ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması Diyarbakır'da bugün de protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması Diyarbakır'da bugün de protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkiler Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Diyarbakır'da da protestolarla devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde bulunan Bingöl Yamaç Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Musyan-Der) önünde toplanan 250 kişilik grup karara olan tepkilerini dile getirdi. Musyan-Der Başkanı Sadık Elaldı'nın organizasyonunda gerçekleştirilen protestoda vatandaşlar ellerinde "Zulme karşı sessiz kalma", "Selahaddinler siyonizme haddini bildirecek", "Kudüs onurdur" ve "Siyonist İsrail" yazılı dövizlerle sık sık tekbir getirdi.

Musyan-Der adına açıklama yapan Mehmet Merthan, Kudüs'ün ve Filistin'in 1948 yılından veri "Büyük İsrail Projesi" çerçevesinde adım adım işgal altına alındığını belirterek, "İslam'ın ilk kıblesinde ezan-ı Muhammedi'nin yasaklanması, son olarak da Kudüs'ün işgalci Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi ümmetin onurunu ayaklar altına almıştır. Bu kararı alan Amerika, İsrail ve işbirlikçilerini lanetliyoruz. Bölgeye barış ve huzurun gelmesinin tek yolu Kudüs'ün tekrar Müslümanlarca idare olunmasından geçmektedir. İslam coğrafyasının parçalanmışlığı, halkı Müslüman olan devletlerin ve ülke liderlerinin zulme kayıtsız kalması korsan ve işgalci İsrail'i cesaretlendirmektedir. Bu bağlamda Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu onurlu tavrı bütün Müslüman ülkelere örnek olmasını temenni ediyoruz" dedi.

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