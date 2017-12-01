Diyarbakır’da Yüzlerce Polisin Katılımıyla Hava Destekli Asayiş Uygulaması

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 640 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 640 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda bir araç içerisinde 140 kilogram esrar ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Havacılık, Foto Film ve Çocuk Şube Müdürlükleri ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazası amacıyla, meydana gelebilecek olaylara karşı önceden önlem almak, önleyici kolluk hizmetlerini yapmak, şüpheli görülen ve aranmakta olan, suç işlemeye yönelik davranışlar ve hareketlerde bulunan şahıslar, uyuşturucu madde kullanan şahıs ve satıcılarına yönelik Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulamasına 17'si amir sınıfı olmak üzere 61 ekip ve toplamda 640 personel katıldı. Uygulamada umuma açık yerler denetlenirken, şüpheli araçlar durdurulup arandı. Şüpheli şahısların kimlik sorgusu yapılarak üst araması yapıldı. Uygulama sonucunda bin 230 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, 81 araç sorgulandı.

Araç içerisinde 140 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Uygulama sırasında içinde 2 kişinin bulunduğu şüpheli bir aracı durduran ekipler araçta yaptıkları aramada 140 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Uygulama sonucunda aralarında araçtaki 2 şahıs ile uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve 8 yıl kesinleşmiş cezası olduğu tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.