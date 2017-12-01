  • BIST 103.984
  • Altın 160,621
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 9 °C

Diyarbakır’da Yüzlerce Polisin Katılımıyla Hava Destekli Asayiş Uygulaması

» »
Diyarbakır’da Yüzlerce Polisin Katılımıyla Hava Destekli Asayiş Uygulaması
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 640 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 640 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda bir araç içerisinde 140 kilogram esrar ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Havacılık, Foto Film ve Çocuk Şube Müdürlükleri ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazası amacıyla, meydana gelebilecek olaylara karşı önceden önlem almak, önleyici kolluk hizmetlerini yapmak, şüpheli görülen ve aranmakta olan, suç işlemeye yönelik davranışlar ve hareketlerde bulunan şahıslar, uyuşturucu madde kullanan şahıs ve satıcılarına yönelik Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulamasına 17'si amir sınıfı olmak üzere 61 ekip ve toplamda 640 personel katıldı. Uygulamada umuma açık yerler denetlenirken, şüpheli araçlar durdurulup arandı. Şüpheli şahısların kimlik sorgusu yapılarak üst araması yapıldı. Uygulama sonucunda bin 230 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, 81 araç sorgulandı.

Araç içerisinde 140 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Uygulama sırasında içinde 2 kişinin bulunduğu şüpheli bir aracı durduran ekipler araçta yaptıkları aramada 140 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Uygulama sonucunda aralarında araçtaki 2 şahıs ile uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve 8 yıl kesinleşmiş cezası olduğu tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şüpheli Poşetten Tüp Ve Kablo Çıktı30 Kasım 2017 Perşembe 22:43
  • Adana’da Bir Kişi Boşanma Aşamasındaki Karısı Tarafından Öldürüldü30 Kasım 2017 Perşembe 22:23
  • Gazze’de Hava Saldırısı: 3 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 22:18
  • Fetö’nün ‘Işık’ Ve ’Gaybubet’ Evlerine Operasyon: 12 Gözaltı30 Kasım 2017 Perşembe 22:18
  • Çakıcı Hakkında Paylaşım Yapan Kişiye Kendini Vurdurduğu Öne Sürülen Bir Kişi Daha Tutuklandı30 Kasım 2017 Perşembe 22:18
  • Bayburt’ta Yangın30 Kasım 2017 Perşembe 22:18
  • Nevşehir’de Trafik Kazası: 1 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 22:13
  • Nevşehir’de 2 Üniversite Öğrencisine Araba Çarptı30 Kasım 2017 Perşembe 22:08
  • Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti30 Kasım 2017 Perşembe 21:53
  • Esenler’de Tır Üst Geçide Takıldı30 Kasım 2017 Perşembe 21:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti