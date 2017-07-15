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Diyarbakır’da Yüzme Müsabakaları Sona Erdi

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Diyarbakır’da Yüzme Müsabakaları Sona Erdi
Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anma programı çerçevesinde düzenlenen spor etkinlikleri...

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anma programı çerçevesinde düzenlenen spor etkinlikleri devam ediyor. Seyrantepe Spor Tesisleri Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan yüzme yarışmaları tamamlandı.

40 sporcunu yer aldığı müsabakalar, +13 yaş ve üstü 50 metre serbest ve 50 metre kurbağalama kategorilerinde gerçekleşti. Müsabakada başarılı olan sporcular için ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Diyarbakır İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cadbar Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Akın Erim ve sporcu aileleri katıldı. Yarışmalarda başarılı olan sporcular madalyalarını Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ile Diyarbakır İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cadbar'ın elinden aldı. Ödül törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Diyarbakır’da Yüzme Müsabakaları Sona Erdi

Diyarbakır’da Yüzme Müsabakaları Sona Erdi

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