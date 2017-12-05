Diyarbakır’daki Feci Kazada Otomobil İkiye Ayrıldı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamyonun çarpması sonucu ikiye ayrılan otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamyonun çarpması sonucu ikiye ayrılan otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar-Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 63 VT 355 plakalı kamyon, karşı şeritten gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı. Kazada, çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye ayrılırken, içerisinde bulunan 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra alındıkları ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde bulunan itfaiye ve sağlık ekipleri, araçtan gaz kaçağı olması nedeniyle anons yaparak, ateş yakılmamasını istedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.