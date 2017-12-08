  • BIST 106.448
  • Altın 155,045
  • Dolar 3,8563
  • Euro 4,5464
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 0 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 12 °C

Diyarbakır’ın 5 İlçesinde Sokağa Çıkma Yasağı

» »
Diyarbakır’ın 5 İlçesinde Sokağa Çıkma Yasağı
Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy, Silvan, Hazro ve Kulp ilçelerine bağlı 26 köyde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı...

Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy, Silvan, Hazro ve Kulp ilçelerine bağlı 26 köyde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Lice, Kocaköy, Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Dibekköy, Yolçatı, Çağdaş, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay, Kabakaya, Tepe, Budak, Dallıca, Kutlu, Oyuklu, Türeli köyleri ve Sınır, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Çanak, Alataş, Kolbağı, Bakanlar, Kalkanlı, Kerpiçören, Göçer, Çaylarbaşı mezralar), Kocaköy ilçesine bağlı olan; Boyunlu köyü ve Varlık mezrası, Silvan ilçesine bağlı olan; Dolaplıdere köyü ve Alakuşak, Üçdirek, Ergeçiti, Erkenciler mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan; Koçbaba, Ormankaya, Çitlibahçe köyleri, Şahgeldi ve Güzdamı mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan; Taşköprü, Temren, Bayırköy, Demirli, Çukurça köyleri ve Kuyucak, Mevik, Aşağıpolat, Yukarıpolat, Keçiveren, Zümrütlü mezralarnda 08 Aralık 2017 Cuma günü saat 05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent’te Trafik Kazası08 Aralık 2017 Cuma 01:43
  • Polis Yakalamaktan Onlar Oynamaktan Bıkmadı08 Aralık 2017 Cuma 00:18
  • Bilecik’te Fetö Davasında 7 Tahliye07 Aralık 2017 Perşembe 23:03
  • İsrail Gazze’yi Vurdu07 Aralık 2017 Perşembe 22:58
  • Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü07 Aralık 2017 Perşembe 22:48
  • Abd’de Okula Silahlı Saldırı: 3 Ölü07 Aralık 2017 Perşembe 22:03
  • Elazığ’da Hayvan Hırsızları Yakalandı07 Aralık 2017 Perşembe 21:28
  • Kocasını Satırla Yaraladı07 Aralık 2017 Perşembe 21:28
  • Üzerine İskele Düşen İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti07 Aralık 2017 Perşembe 21:23
  • Abd’ye Tepkiler Büyüyor07 Aralık 2017 Perşembe 20:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti