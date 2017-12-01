  • BIST 103.559
  • Altın 161,268
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C

Diyarbakır’ın 5 İlçesine Bağlı 42 Köyde Yasak Kaldırıldı

» »
Diyarbakır’ın 5 İlçesine Bağlı 42 Köyde Yasak Kaldırıldı
Diyarbakır'ın 5 ilçesine bağlı 42 köyde gerçekleştirilen operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır'ın 5 ilçesine bağlı 42 köyde gerçekleştirilen operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Silvan, Hazro, Kocaköy, Kulp ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı. Operasyon nedeniyle Lice'ye bağlı Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Kutlu, Oyuklu, Türeli, Tepe, Budak, Dallıca, Sığınak, Kıyıköy, Çıralı, Kıpçak, Zümrüt ve Damar, Kulp'a bağlı Kamışlı, Çukurca, Akbulak, Demirli, Bayırköy, Düzce, Temren, Güleç, Taşköprü ve Barın, Hazro'ya bağlı Gözebaşı, Sarıerik, Çitlibahçe, Meşebağları, Kırmataş, Terdöken ve Kavaklıboğaz, Silvan'a bağlı Dolaplıdere, Dağcılar, Mutluca ve Çaldere ile Kocaköy'e bağlı Boyunlu, Arkbaşı ve Tepecik köylerinde 29 Kasım'da 05.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatılarak, söz konusu bölgelerdeki yasağın bugün 21.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.

Operasyonda, 3 terörist öldürülmüş, çok sayıda silah ve mühimmat ile piyasa değeri 43 milyon 120 bin TL olan 3 ton 111 kilogram esrar ele geçirilmişti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı01 Aralık 2017 Cuma 21:38
  • Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama01 Aralık 2017 Cuma 21:33
  • Diyarbakır’ın 5 İlçesine Bağlı 42 Köyde Yasak Kaldırıldı01 Aralık 2017 Cuma 21:23
  • Anayolda Yarış Kazayla Sonuçlandı01 Aralık 2017 Cuma 21:13
  • Terör Örgütü Pkk’ya Ekipman Temin Eden 8 Kişi Yakalandı01 Aralık 2017 Cuma 21:03
  • İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı01 Aralık 2017 Cuma 21:03
  • Sarraf’ın Mal Varlıklarına El Konulması Kararı Verildi01 Aralık 2017 Cuma 20:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Yakınlarından Kılıçdaroğlu’na 1 Buçuk Milyonluk Tazminat Davası01 Aralık 2017 Cuma 20:28
  • Beşiktaş Belediyesi Aids’e Savaş Açtı01 Aralık 2017 Cuma 20:13
  • Erzurum’da Canlı Bomba Şüphesiyle Etkisiz Hale Getirilen Şahsın Üzerindeki Yelek Boş Çıktı01 Aralık 2017 Cuma 20:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti