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Diyarbakırlı Çocuklar Artık Üşümeyecek

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Diyarbakırlı Çocuklar Artık Üşümeyecek
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ve Manisa Celal Bayar Üniversite öğrencisi olan 5 kız arkadaş, sosyal medya üzerinden kurdukları yardımlaşma sayfası...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ve Manisa Celal Bayar Üniversite öğrencisi olan 5 kız arkadaş, sosyal medya üzerinden kurdukları yardımlaşma sayfası aracılığıyla Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Avdalı köyüne yardım elini uzattı. Turgutlu Belediyesinin de desteklediği projede, Avdalı köy okulunda bulunan 97 öğrencinin kış aylarında üşümemeleri için mont, atkı, bere ve bot kolilenerek Diyarbakır'a gönderildi.

Sosyal medya üzerinde bir sayfa aracılığıyla Diyarbakır'daki öğrencilere ulaştıklarını belirten üniversite öğrencileri, Turgutlu Belediyesi sayesinde de Diyarbakırlı öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Öğrencilerden Seher Merve Şahin, "Biz dört arkadaş Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisiyiz. "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi adı altında bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamamız gerekiyordu. Biz de sosyal medya üzerinden "Geleceğe Işık Tut" sayfası ile iletişime geçtik. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Avdalı ilkokulundaki 97 öğrenciye kıyafet yardımında bulunduk. Turgutlu Belediyesi sayesinde de bu ihtiyaçları karşılamış olduk" dedi.

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşleri Sorumlusu Metin Akgül yaptığı açıklamada, Manisa'dan Diyarbakır'a dost elinin ulaştığını söyledi. Soğuk kış günlerinde Diyarbakırlı çocukların üşümeden eğitim ve öğretimlerine devam etmeleri için bu projede yer aldıklarını belirten Akgül, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimi öğrencilerinin bize başvurusu sonrasında böyle bir etkinlik yaptık. Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Avdalı köyü okulunun ihtiyaçlarını karşılamak için bir proje oluşturduk. Köy okulunda bulunan 97 öğrencinin kışlık tüm ihtiyaçlarını karşılamak için bu projeyi başlattık. Sosyal sorumluluk projesinde çocukların ihtiyaçları olan bot, eldiven, bere, atkı, montlarını temin ettik. Diyarbakır'daki arkadaşlarımızın üşümemesi ve okula gidebilmeleri için böyle bir etkinlik yaptık. Bu projede desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Turgutlu Belediyesinin dost eli Diyarbakır'a ulaştı" şeklinde konuştu.

Turgutlu Belediyesi encümen toplantı salonundan düzenlenen basın toplantısına, Belediye Başkan Yardımcı Ekrem Bölükbaşıoğlu, Sosyal İşler Sorumlusu Metin Akgül, yardım projesini hayata geçiren üniversite öğrencileri Seher Merve Şahin, Hatice Yavaş, İrem Gördes, Zeynep Mamikoğlu ve Zeliha Öter katıldı.

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