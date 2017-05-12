Diyarbakırlı İşadamı Süleyman Ergin:

Sur Özergin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ergin, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Sur Özergin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ergin, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Engelliler Haftası'nın bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günleri olduğuna dikkat çeken Ergin, "Engelli vatandaşlarımız sadece özel gün ve haftalarda hatırlanmamalıdır. Onlar, yılın her günü unutulmamalı, toplum içinde yer alacakları şartlar en iyi şekilde hazırlanmalı, imkanlar her gün onlar için yeniden seferber edilmelidir. Hiçbirimizin gelecekte bir engel taşımayacağımız yönünde bir garantimiz yoktur. Toplumsal bir olgu olarak algılayıp problemleri çözmek ve takip etmek zorunda olduğumuz bu mesele sadece engelli vatandaşların değil, hepimizin meselesidir. Tüm engelli vatandaşlarımızın sadece bir hafta değil, yaşam boyu sürecek zorlu mücadelelerinde yanlarında olacağımızı belirtiyor, güzel günler değerli engelli kardeşlerimize diliyoruz" dedi.