  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Diyarbekirspor İstanbul’a Umutlu Gitti

» »
Diyarbekirspor İstanbul’a Umutlu Gitti
Spor Toto 3. Lig 3.Grup'ta zirve hesapları yapan Diyarbekirspor, yarın Maltepespor ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a umutlu gitti.

Spor Toto 3. Lig 3.Grup'ta zirve hesapları yapan Diyarbekirspor, yarın Maltepespor ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a umutlu gitti.

Diyarbekirspor Teknik Direktörü Ahmet Duman, ligin alt sıralarında kurtulma mücadelesi veren Maltepespor ile yapacakları maçın kolay olmayacağını söyledi. Maltepespor'un kazanmak için mücadele edeceğini ve bu nedenle müsabakanın oldukça çekişmeli geçeceğini ifade eden Duman, "Rakibimin ligin alt sıralarında yer alması işin kolay olacağı anlamına gelmez. Aksine böyle maçlar çok daha zor olur. Bu nedenle yarın yapacağımız maçta çok dikkatli olmalıyız. Az hata yapıp sonuca gitmeliyiz. Hem bizim hem de rakibimiz için büyük önem taşıyan karşılaşmadan galibiyetle ayrılmalıyız. Yani umutluyuz ve başarılı olmak istiyoruz" dedi.

İstanbul'da yapacakları maça taraftarların gelerek takımlarına destek olmaları gerektiğini ifade eden Duman, "Diyarbekirspor'a destek verilmesi, şampiyonluk hedefine büyük katkı sunacaktır. Bu nedenle herkesi Diyarbekirspor çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Maltepespor maçı başta olmak üzere herkesi yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Civelek: "Fatsa İçin 2017 Yılı Farklı Bir Yıl Olacak"11 Şubat 2017 Cumartesi 15:18
  • Ak Parti’li Uçar: "Gelin ‘Güçlü Evet’ Diyelim"11 Şubat 2017 Cumartesi 15:18
  • Erdik: "Esnafımız Rahat Bir Nefes Alacak"11 Şubat 2017 Cumartesi 15:13
  • Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, Göreve Başladı11 Şubat 2017 Cumartesi 15:13
  • Bitlis Voleybolda Batman’ı 3-0 Yendi11 Şubat 2017 Cumartesi 15:13
  • Kaymakam Özkan’dan Halk Buluşması11 Şubat 2017 Cumartesi 15:08
  • Ak Parti’de Yeni Dönem11 Şubat 2017 Cumartesi 15:08
  • Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir Muhtarlar İle Birlikte Vali Elban’ı Ziyaret Etti11 Şubat 2017 Cumartesi 15:08
  • Spor Toto 3. Lig 1. Grup11 Şubat 2017 Cumartesi 15:08
  • Muğla’da ‘Toplumsal Diriliş Hareketi’11 Şubat 2017 Cumartesi 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti