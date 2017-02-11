Diyarbekirspor İstanbul’a Umutlu Gitti

Spor Toto 3. Lig 3.Grup'ta zirve hesapları yapan Diyarbekirspor, yarın Maltepespor ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a umutlu gitti.

Spor Toto 3. Lig 3.Grup'ta zirve hesapları yapan Diyarbekirspor, yarın Maltepespor ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a umutlu gitti.

Diyarbekirspor Teknik Direktörü Ahmet Duman, ligin alt sıralarında kurtulma mücadelesi veren Maltepespor ile yapacakları maçın kolay olmayacağını söyledi. Maltepespor'un kazanmak için mücadele edeceğini ve bu nedenle müsabakanın oldukça çekişmeli geçeceğini ifade eden Duman, "Rakibimin ligin alt sıralarında yer alması işin kolay olacağı anlamına gelmez. Aksine böyle maçlar çok daha zor olur. Bu nedenle yarın yapacağımız maçta çok dikkatli olmalıyız. Az hata yapıp sonuca gitmeliyiz. Hem bizim hem de rakibimiz için büyük önem taşıyan karşılaşmadan galibiyetle ayrılmalıyız. Yani umutluyuz ve başarılı olmak istiyoruz" dedi.

İstanbul'da yapacakları maça taraftarların gelerek takımlarına destek olmaları gerektiğini ifade eden Duman, "Diyarbekirspor'a destek verilmesi, şampiyonluk hedefine büyük katkı sunacaktır. Bu nedenle herkesi Diyarbekirspor çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Maltepespor maçı başta olmak üzere herkesi yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.