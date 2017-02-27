Diyarbekirspor’da Galibiyet Sevinci

Spor Toto 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da Bergama Belediyespor karşısında elde edilen 4-1'lik galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da Bergama Belediyespor karşısında elde edilen 4-1'lik galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Diyarbekirspor Kulübü Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı, bu galibiyeti kendilerine inan ve destek veren herkese armağan ettiklerini kaydetti. İlhanlı, "Bizler bugün buradayız ama bir gün olmayacağız, bu hizmet bayrağını teslim edeceğiz. Ama basın ve halkımız, taraftarlarımız hep olacaktır. Bu vesile ile kulübümüzün gerçek sahibi olan değerli halkımıza ve taraftarlarımıza deplasmanda 4-1 kazandığımız Bergama Belediyespor maçında verdikleri anlamlı destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Galibiyet nedeniyle teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyoruz. Ligin bitimine 10 hafta var. Şampiyonluk inancımızı ve mücadelemizi sonuna kadar koruyacağız. Halkımızı ve taraftarlarımızı 5 Mart Pazar günü Seyrantepe Stadı'nda yapacağımız Baysal İnşaat Düzyurtspor maçına davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan Diyarbekirspor Kulübü, deplasmanda oynanan Bergama Belediyespor maçından sonra Şayka Restorant'ta yemeğe alan ve yeşil kırmızılı taraftarlara araç tahsis eden Diyarbakırlı işadamı Azad Kızıl için teşekkür mesajı yayımladı. Açıklamada, "Azad Kızıl'a bu jestinden dolayı teşekkür ediyoruz. Diyarbekirspor sizler gibi vefakar ve fedakar hemşerilerimizin desteği ile büyüyecektir" denildi.