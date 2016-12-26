Diyarbekirspor’da Kamp Programı Belli Oldu

Spor Toto 3.Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un devre arası kamp programı belli oldu.

Spor Toto 3.Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un devre arası kamp programı belli oldu.

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde 3 Ocak'ta başlayacak 10 günlük kamp 13 Ocak'ta sona erecek. Diyarbekirspor, ikinci yarının ilk hafta maçı için Antalya'dan Tarsus'a geçecek.

Öte yandan Diyarbekirspor'da teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan ayrılan futbolcular netleşmeye başladı. Daha önce Recep Onur Çelik, Osman, Muhammed Emir, Sami Gökteke ve kaleci Deniz ile yollarını ayıran Diyarbekirspor'da ayrılanlar arasına Fatih Şen de katıldı.