Diyarbekirspor’da Keyifler Yerinde

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Diyarbekirspor'da büyük bir sevinç yaşanıyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Diyarbekirspor'da büyük bir sevinç yaşanıyor.

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada düşme hattında bulunan Kırıkhanspor'u sahasında 1-0'lık sonuçla deviren Diyarbekirspor, liderle puan farkını 1'e indirerek, averajla üçüncü sıraya yükseldi.

2017 yılının son iç saha maçında Mehmet Özdıraz'ın kaydettiği golle 3 puana uzanan Diyarbekirspor, bu sezon kendi sahasında yaptığı 8 maçtan, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 16 puan topladı. Diyarbekirspor, oynadığı 8 maçta rakip kaleleri, 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü. Diyarbekirspor, ilk yarının son maçında deplasmanda Yeşil Bursa ile karşılaşacak. Oynadığı 16 maçtan 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak, 12 puan toplayan Yeşil Bursa, küme düşme hattında bulunuyor. Kayseri Erciyespor'un ligin en alt sırasında yer aldığı ligin 16'ncı sırasında bulunan Yeşil Bursa, Diyarbekirspor ile sahasında yapacağı ilk yarının son maçını kazanıp, hem alt sıralardan kurtulmak hem de devre arası tatiline moralli çıkmak istiyor. Yeşil Bursa, geçen hafta deplasmanda Tire 1922 Spor ile 1-1 berabere kalmıştı.