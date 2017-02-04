Diyarbekirspor’da Parola Galibiyet

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, yarın kendi sahasında Muğlaspor ile yapacağı karşılaşmaya galibiyet için çıkacak.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, yarın kendi sahasında Muğlaspor ile yapacağı karşılaşmaya galibiyet için çıkacak.

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve üst üste maçlar kazanarak, zirve tırmanışını sürdüren Diyarbekirspor, geçen hafta deplasmanda 12 Bingölspor'a 2-0 yenilmişti. Hem bu yenilgiyi unutturmak hem de çıkışına kaldığı yerden devam etmek için Diyarbekirspor, Muğlaspor karşısında 3 puan arayacak. Diyarbekirspor Teknik Direktör Ahmet Duman, konuya ilişin yaptığı açıklamada, Muğlaspor maçının çok önemli olduğunu ve kendi sahalarında puan kaybı yaşamak istemediklerini söyledi. Duman, Muğlaspor'un devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yaptığını ve ikinci yarıya da iyi başladığına dikkat çekerek iyi mücadele ederek kazanmak zorunda olduklarını ifade etti. Duman, "Geçen hafta hesapta olmayan bir yenilgi aldık. Büyük bir yara aldık ama lig devam ediyor. Puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Kendi evimizdeki bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Rakibimiz çıkışta ve Diyarbakır'a moralli geldiler. Zirve yarışındaki rakiplerimizin birbirleri ile karşılaşacağı bu haftada 3 puanımız alıp yarışta yeniden iddialı hale gelmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.